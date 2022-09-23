ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране

Новина українською →
Чехия, Пятница 23 сентября 2022 20:32
Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране Фото: Чехия предлагает смягчить правила для украинцев и белорусов для обучения в стране (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам, которые хотят учиться в Чехии, намерены разрешить подавать заявления на получение вида на жительство в стране с данной целью, даже если они получили статус временной защиты в другой стране ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

По данным МИДа, многие украинцы были приняты в чешские университеты на текущий семестр учебного года. При этом немалая часть из них получила статус временной защиты в другом государстве ЕС. Так, согласно действующему законодательству, их заявление на получение вида на жительство в Чехии не было бы удовлетворено.

"Таким образом, данные лица практически лишаются возможности длительное время учиться в Чешской Республике", - заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Новое постановление МИДа также предусмтаривает смягчение условий для белорусов, которые подают заявление на получение вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, предоставляемых им Чешской Республикой, ЕС или международными организациями. Они также могут быть причислены к категории лиц, на которую не распространяется запрет на выдачу виз.

Как сообщалось ранее, в школах стран Евросоюза могут ввести специальное обучение для детей из Украины. Преподавать для них будут украинские учителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
NEWS
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие