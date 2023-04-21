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Чехия предлагает модернизировать больше танков Т-72 и передать их Украине

Фото: Т-72 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия сосредоточена на снабжении Украины боевых машин пехоты, танков, боеприпасов, средствах радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Чехии Даниэля Блажковца.

"В Чехии мы объединяем максимальное количество пожертвований из запасов армии, закупки из государственных фондов, краудфандинг и коммерческие поставки", - говорится в заявлении.

По его словам, благодаря сотрудничеству с украинскими и зарубежными партнерами у Чехии еще есть конкретные проекты, которые можно быстро реализовать и входящие в список приоритетных для Украины. В рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по поставке более 90 танков в Украину уже поставлено 37 модернизированных танков Т-72, и ежемесячно их становится больше.

"Мы предлагаем увеличить объем производства еще на десятки, если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", - сказал директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алеш Витечко.

Кроме того, Чехия готова вести переговоры о создании центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта тяжелой техники в рамках государственного предприятия и нескольких частных компаний. Другая форма помощи ориентирована, в том числе, на подготовку кадров: до конца текущего года планируется обучить до 4000 украинских военнослужащих.

Напомним, что в пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которая поступала с прошлого года. Страна передала для ВСУ 45 танков Т-72.

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