Кроме критики новой помощи для Украины, глава чешского правительства также выступил против сокращения финансирования Чехии и расходов на содержание европейских институций.

Как известно, 21 ноября президент Европейского совета Антониу Кошта представил обновленные рамки переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы. Согласно им, финансирование предлагается уменьшить на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии, который ряд стран считает слишком обременительным.

Бабиш, однако, не поддерживает предложенное сокращение бюджета. По его словам, ирландское председательство предлагает снизить его на 32 млрд евро.

"Это для нас абсолютно неприемлемо", - заявил премьер.

Он отметил, что Чехия постепенно увеличивает свои взносы в бюджет Евросоюза. В то же время, по словам Бабиша, новое предложение предусматривает сокращение финансирования страны на 7,5 млрд крон.

Премьер также возмутился объемом средств, которые планируют направить на содержание европейских институций. По его оценкам, на Европарламент, Еврокомиссию и чиновников за семь лет предусмотрено 100 млрд евро.

Отдельно Бабиш выступил против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС.

"Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать деньги вне европейского бюджета", - заявил глава чешского правительства.

Стоит отметить, что Антониу Кошта, представляющий 27 стран-членов Евросоюза, стремится к концу года достичь компромисса по бюджету. Речь идет о согласовании вкладов государств-членов и поиске новых источников доходов для финансирования общих потребностей.

Последнее бюджетное предложение Косты раскритиковал и канцлер Германии Фридрих Мерц, хотя его позиция отличается от взглядов Бабиша. Германия, в отличие от Чехии, является чистым донором бюджета ЕС. Мерц считает, что общий объем бюджета следует сократить, одновременно обеспечив Украине стабильную многолетнюю финансовую поддержку.