Чехія не отримує російську нафту нафтопроводу Дружба через перебої з поставками, пов'язаними із забрудненням сировини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова чеської Адміністрації державних матеріальних запасів (АГМЗ) Павло Швагр повідомив Чеському інформаційному агентству, що в трубопроводі знаходиться 250-300 тисяч тонн забрудненої нафти.

За його словами, запасів нафти на Литвиновском НПЗ компанії Unipetrol вистачить на сім днів.

"Якщо постачання не будуть відновлені протягом семи днів, то залишиться тільки два варіанти: або завод закриється, або доведеться використовувати матеріальні резерви", - сказав глава АГМЗ у розмові з агентством.

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" з-за низької якості. У той же час Білорусь зберегла постачання нафти по південній гілці в напрямку України в обсязі 40 тис. тон на добу.

Слідом за Білоруссю, Польщею та Німеччиною транзит неякісної російської нафти припинила Словаччина.

Зазначимо, Білорусь з 23 квітня призупинила експорт бензину і дизеля в Україну з-за неякісної нафти з Російської Федерації. Згідно з лабораторними дослідженнями ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) показник частки органічних хлоридів у нафті, яка поставляється з Росії в кілька разів перевищує допустиму норму.