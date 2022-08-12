Чехія запропонує ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в серпні

Чехія, головуюча в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inquirer.
"Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією", - сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавскій.
Він зазначив, що запропонує цю ідею на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.
"В умовах російської агресії, яку Кремль продовжує нарощувати, не може бути й мови про звичний для російських громадян туризм", - додав Ліпавскій.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.
Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.
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