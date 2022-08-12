Чехія запропонує ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в серпні

"Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією", - сказав глава МЗС Чехії Ян Ліпавскій.

Він зазначив, що запропонує цю ідею на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

"В умовах російської агресії, яку Кремль продовжує нарощувати, не може бути й мови про звичний для російських громадян туризм", - додав Ліпавскій.



