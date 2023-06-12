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Чехия будет работать над ослаблением влияния России в Африке, - МИД

Фото: Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европа недостаточно внимания уделяет Африке, поэтому страны ЕС будут предлагать региону улучшить партнерские отношения. Также страны должны работать над снижением влияния РФ на Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит České noviny.

"Проекты ЕС предлагают Африке более партнерские отношения, чем российские, и африканские партнеры это видят. Общие цели объединяют Европу и Чехию с Африкой", - говорится в заявлении.

Липавский заявил, что у него есть обязательства и возможность работать над ослаблением влияния России в мире. Именно с этой точки зрения африканский регион очень важен для Чехии.

Влияние России на Африку

Представители Пентагона заявляли, что Россия стремится наращивать влияние на Ближнем Востоке, используя Сирию в качестве плацдарма, а также добивается расширения присутствия в Африке.

Также Россия увеличила экспорт бензина почти на 50% в годовом исчислении в первом квартале, отправляя грузы непосредственно в Африку.

Африканские лидеры и "мирные инициативы"

Ранее лидеры африканских стран отметили заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

Недавно стало известно, что президенты африканских стран посетят Киев и Москву, чтобы обсудить африканскую "мирную инициативу". Они проведут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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