Чехія також планує заборонити повітряний простір для авіаліній Росії

"Міністр транспорту перебуває в контакті з міністром транспорту Польщі. У нас однакові наміри, ми просто хочемо точно узгодити спосіб, темпи, тому що тоді це буде справді ефективно. Але ми готові це зробити, навіть якщо жодна інша країна цього не зробить, справа тільки в мирі", - заявив прем'єр Чехії Петр Фіала