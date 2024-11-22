Чехия получает больше от украинских беженцев, чем тратит на них: данные Минтруда

По данным Министерства труда, количество легально трудоустроенных украинцев возросло до почти 150 000 человек по сравнению со 123 000 в апреле.

Сообщается, что большинство украинцев платят налоги и взносы, теперь превышающие государственные расходы на поддержку беженцев.

По информации Министерства труда, в третьем квартале поступления от налогов и взносов украинцев составили 5,9 миллиарда крон (10,03 млрд грн), тогда как расходы - 3,9 миллиарда крон (6,63 млрд грн).

Отмечается, что в 2024 году общее превышение доходов над расходами составило 5,7 млрд крон (9,69 млрд грн). Однако, по словам спикера Минтруда Якуба Аугусты, большинство трудоустроенных занимают низкоквалифицированные должности.

Выплаты гуманитарной помощи также сокращаются. В августе 2024 года ее получили менее 51 500 домохозяйств по сравнению с 96 500 в августе прошлого года.

В то же время более 70% получателей - это уязвимые группы беженцев, среди которых малые дети, люди с инвалидностью и пенсионеры.

По состоянию на конец ноября 2024 года в Чехии зарегистрировано более 383 000 человек с временной защитой. Из них большинство - женщины (165 000) и дети (95 400), что подчеркивает потребность в долгосрочных социальных программах для интеграции этих категорий.

Недавно мы сообщали, что Чехия готовится к возможной новой волне украинских беженцев.