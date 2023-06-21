Чехия получит от США более 8 млн. долларов в поддержку украинских беженцев

Соединенные Штаты Америки выделят Чехии 8,2 миллиона долларов (около 178 миллионов чешских крон) в поддержку украинских беженцев и организаций, помогающих им в этой стране.
Об этом передает посольство США в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.
Данная сумма - часть средств в размере более 107 миллионов долларов, которые Штаты предоставляют европейским странам, желающим оказать помощь гражданам Украины, которые покидают родину из-за российского вторжения.
Как распределят средства:
"По состоянию на февраль 2022 года Соединенные Штаты предоставили более 2,1 млрд долларов гуманитарной помощи народу Украины как в Украине, так и в пострадавшем регионе", - передали в посольстве.
Созданный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев региональный план реагирования на кризис беженцев из Украины для Чехии предусматривает оказание помощи гражданам с потребностью в 81,6 млн долларов.
Согласно плану, самая большая сумма должна пойти на обеспечение основных потребностей (32,3 млн долларов) и на здравоохранение и питание (24 млн долларов). Около 10 миллионов долларов должны быть выделены на защиту, средства к существованию и социально-экономическую интеграцию. 5 миллионов - на образование, около 600 тысяч долларов - на логистику, телекоммуникации и оперативную поддержку.
По словам чешского министерства внутренних дел, в настоящее время в стране зарегистрировано 343 тысяч украинцев с активной регистрацией временной защиты.
В феврале 2022 года Чехия предоставила визы для защиты около полумиллиона граждан из Украины, преимущественно женщин и детей.
Ранее в июне стало известно, что Великобритания выделит более 160 млн евро в помощь украинским беженцам в стране.
Также перед этим РБК-Украина писало, в каких странах ЕС украинцы чаще отказываются от защиты, и возвращаются на родину.
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