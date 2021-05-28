Чехія відкриває кордони для туристів з низки країн: названо умови в'їзду

За словами міністра, це відкриття стандартного туризму. Сертифікати для туристів із цих семи країн також будуть визнані. Вони можуть знадобитися для відвідування певних закладів, відкритих в Чехії, пояснив Войтех.

Міністр закордонних справ Якуб Кулханек у Twitter повідомив пізніше, що щеплені люди з Ізраїлю, Австралії, Таїланду, Нової Зеландії, Сінгапуру та Південної Кореї також зможуть відвідувати країну і користуватися послугами сфери туризму та обслуговування.

Водночас допускається в'їзд особам, які мають принаймні 22 дні після першої дози вакцини, з Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі та Словаччини.

Умови прибуття до Чехії регулюються так званою картою мандрівника, оновлення якої має видати сьогодні Міністерство охорони здоров’я країни.