Чехія оголосила в розшук Петрова і Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів

Поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Британії. Вони оголошені в розшук у зв'язку з "розслідуванням обставин тяжкого злочину".

Відзначається, що вони в жовтні 2014 року прибули до Праги, а потім в Мавровскосилезьский і Злинський краї. Вони в'їхали в країну за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова і виїхали за молдавським паспортом на ім'я Миколи Попа і за паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова.

При цьому в поліції запевнили, що для громадськості немає приводу для занепокоєння у зв'язку з цією інформацією.

"Ми запевняємо громадськість, що у зв'язку з опублікованою інформацією немає причин для прийняття підвищених заходів безпеки в Чеській Республіці. Ми відстежуємо ситуацію власними оперативними ресурсами, використовуючи канали міжнародного поліцейського співробітництва, в т. ч. моніторинг відкритого вихідного коду", - додали в поліції.