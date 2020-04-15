Чехія оприлюднила план виходу з карантину

Уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення каратину в країні через коронавірус. Про це повідомляє чеське видання iRozhlas.

Зокрема, міністр промисловості, торгівлі та транспорту Карел Гавлічек зазначив, що карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня.

У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені.

Наступна хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. З цієї дати відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, тобто магазини, які мають прямий доступ з вулиці.

Вже 11 травня уряд пропонує відкрити магазини площею до 1000 м.кв., якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 м.кв, ми також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягальні.

З 25 травня уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні та аналогічні послуги, а також музеї, галереї та зоопарки.

Завершальний етап пом'якшення запланований на 8 червня, коли знову будуть відкриті всі заклади в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.

Нагадаємо, нещодавно уряд Чехії запровадив низку послаблень, які раніше були введені через коронавірус, зокрема - нові винятки з правила щодо обов’язкового носіння масок.