Чехія стурбована ескалацією на Донбасі

Чеська Республіка стурбована ескалацією напруженості на Донбасі і нарощуванням російських військ навколо українських кордонів. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що твердо підтримують Україну.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Чехії в Twitter.
"Ми з занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості та порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням російської риторики та нарощуванням військової могутності навколо українських кордонів", - йдеться в повідомленні.
При цьому уряд Чехії "твердо підтримує наших українських друзів, ми повністю віддані суверенітету і територіальної цілісності України".
Нагадаємо, раніше представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім стурбований інформацією про стягування військ Росії до українського кордону. Він також зажадав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.
У свою чергу в МЗС Росії заявили, що не мають наміру давати США додаткових роз'яснень щодо нарощування військ в українській кордон.