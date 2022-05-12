Чехія має намір поставити Україні танки. Натомість просить Німеччину надати нові

За її словами, таким чином Прага хоче надати Україні якомога більше танків зі своїх запасів. Чорновіл заявила, що Чехія може отримати від Німеччини танки Leopard, але, ймовірно, не найсучасніший варіант.

"Я думаю, що ми знаходимося на правильному, хорошому шляху. Це стосується придбання танків Leopard", - заявила міністр.

За її словами, поставлені Празі танки можуть бути "десь посередині" між старим Leopard 1 і новим Leopard 2.

У танкових частинах Чехії є 30 модернізованих танків Т-72м4сз, а на складах зберігається ще кілька десятків танків, які не пройшли модернізацію. Чехи також відправили в Україну більше важкої техніки з армійських складів і приватних збройових компаній, включаючи артилерію, бойові машини, зенітне обладнання та реактивні системи залпового вогню.