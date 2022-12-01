Чехия может продлить временную защиту для украинских беженцев

Сейчас визы временной защиты для украинских беженцев действительны до марта 2023 года.

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен еще рассмотреть парламент. Однако, по мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Как известно, статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования, а также предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны будут пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. Поскольку в Чехии хотят выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории.