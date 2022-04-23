Чехія хоче замінити РФ в Раді ООН з прав людини

Чехія хоче замінити виключену РФ в Раді ООН з прав людини (РПЛ ООН), і вже подала свою кандидатуру на розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Чехії у Twitter .

"Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні. Тому її членство в Раді ООН з прав людини було призупинено. Чехія хоче замінити Росію в Раді, ми щойно представили кандидатуру. Захист прав людини є пріоритетом чеського уряду. Нашим зобов'язанням", - йдеться в публікації.

Чехія подала заявку до РПЛ ООН, щоб замінити РФ після її виключення (фото: twitter.com/mzvcr)

Рада ООН з прав людини - орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі та розглядає порушення цих прав.