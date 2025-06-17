Чехия готова продолжить поставки боеприпасов Украине, но есть нюанс

Чехия готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до 2026 года. Однако нынешние парламентские выборы в стране могут привести к власти противника военной помощи Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Липавский заявил, что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире за счет финансирования союзников стали "переломным моментом" на поле боя.

По его словам, сейчас украинские войска отвечают одним выстрелом на два выстрела России, тогда как в начале войны в феврале 2022 года это соотношение было 1 к 10.

Министр добавил, что в этом году поставки вырастут до 1,8 миллиона снарядов за счет финансирования из 11 стран. Но планы по продлению программы могут зависеть от результатов ключевых выборов в октябре.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - заявил глава МИД Чехии.

По данным Bloomberg, опросы показывают, что миллиардер и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который высказывался против вооружения Украины и размещения украинских беженцев, лидирует в опросах избирателей. Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Чехии Петером Фиалой значительно отстает.