У Чехії зросла кількість постраждалих в результаті торнадо

За даними видання, шостою жертвою негоди в Чехії стала дворічна дитина. Він помер в університетській лікарні Брно.

Шторми супроводжувалися градом, розміром з тенісний м'яч, а також торнадо зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину.

Найбільше постраждали села Моравська Нова Вага, Грушки, Микульчице і Лужице, а також Годонинський район панів і Бажанницький район.

Крім шести загиблих, десятки людей були поранені, і ще десятки отримали травми пізніше при ремонті пошкоджених будинків.

Урагани зачепили близько 1200 будинків, більше 70 з яких обрушилися, пошкоджені автомобілі та зелені насадження.