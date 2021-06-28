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У Чехії зросла кількість постраждалих в результаті торнадо

Автор: РБК-Україна

В результаті торнадо, яке обрушилося на північний захід Чехії, загинули шестеро людей. Десятки людей також постраждали в результаті негоди.

Про це повідомляє видання České Noviny.

За даними видання, шостою жертвою негоди в Чехії стала дворічна дитина. Він помер в університетській лікарні Брно.

Шторми супроводжувалися градом, розміром з тенісний м'яч, а також торнадо зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину.

Найбільше постраждали села Моравська Нова Вага, Грушки, Микульчице і Лужице, а також Годонинський район панів і Бажанницький район.

Крім шести загиблих, десятки людей були поранені, і ще десятки отримали травми пізніше при ремонті пошкоджених будинків.

Урагани зачепили близько 1200 будинків, більше 70 з яких обрушилися, пошкоджені автомобілі та зелені насадження.

Нагадавши, торнадо обрушився на Чехію 25 червня. В результаті негоди постраждали близько 300 осіб.

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