У Чехії суд взяв під варту росіянина, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі прийняв рішення взяти під варту росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації Криму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що засідання суду пройшло в закритому режимі. Росіянин відкидає висунуті йому звинувачення.
Адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційна скарга буде розглядатися протягом 14 днів.
Наразі Олександр Франчетті переведений у в'язницю Панкрац.
Нагадаємо, що 12 вересня в міжнародному аеропорту Праги затримали Олександра Франчетті - організатора угруповання" Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу.