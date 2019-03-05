У Чехії зіткнулися потяги, десятки поранених

З обох поїздів довелося евакуювати близько 250 осіб

На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии, утром 5 марта на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

Издание отмечает, что с обеих поездов пришлось эвакуировать около 250 человек.

"По имеющейся информации, на месте около двадцати раненых, однако их количество еще может измениться. Всего спасателям с обеих поездов пришлось эвакуировать около 250 человек", - говорится в сообщении.

Так, авария произошла около восьми утра.

Отмечается, что вокзал частично перекрыт, поезда направлены по запасным путям.

По информации пресс-секретаря Железнодорожной инспекции Мартина Драпала, причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор: машинист одного из поездов ошибочно въехал не на ту колею.

Напомним, вчера на востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По данным местного издания iRozhlas, пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2018 года на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали не менее 14 человек.

Добавим, летом 2016 года в Чехии возле Карловых Вар произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали семь человек.