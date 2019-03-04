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У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 17:13
У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є постраждалі
Фото: місце події (irozhlas.cz)

У пасажирському поїзді знаходилися 15 осіб

На сході Чехії у міста Ронов-над-Доубравоу зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Чеської залізниці.

Згідно з повідомленням, зіткнення пасажирського поїзда OS 15912 з вантажним сталося між станціями Ронов-над-Доубравоу і Жлебі.

Відзначається, що пасажирів перевозять за допомогою запасного автобуса.

 Фото: місце події

За даними видання iRozhlas, постраждали шестеро людей, п'ять з яких отримали легкі травми.

Також портал IDNES повідомляє, що в пасажирському поїзді знаходилися 15 чоловік. На місці події працюють слідчі, з'ясовується причина зіткнення.

"На даний момент не можна виключати, що аварія сталася через помилку", - зазначив прес-секретар Чеських залізниць Петро Штяглавскій.

Нагадаємо, в травні 2018 року на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали не менше 14 людей.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2016 року в Чехії біля Карлових Вар сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, у результаті чого постраждали семеро людей.

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