У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є постраждалі

У пасажирському поїзді знаходилися 15 осіб
На сході Чехії у міста Ронов-над-Доубравоу зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Чеської залізниці.
Згідно з повідомленням, зіткнення пасажирського поїзда OS 15912 з вантажним сталося між станціями Ронов-над-Доубравоу і Жлебі.
U #RonovNadDoubravou se srazily dva vlaky. Na místě jsou zranění. Informace o přesném počtu se zatím rozcházejí. Na místě @HZS_Pardubice a záchranáři z #Pardubickykraj i jejich kolegové ze středních Čech. Na místo míří i reportér @CRozhlas @MichalTrnka7.@CRoPardubice pic.twitter.com/jVeHbZ1ba4— Josef Ženatý (@josefzenaty) March 4, 2019
Відзначається, що пасажирів перевозять за допомогою запасного автобуса.
За даними видання iRozhlas, постраждали шестеро людей, п'ять з яких отримали легкі травми.
Також портал IDNES повідомляє, що в пасажирському поїзді знаходилися 15 чоловік. На місці події працюють слідчі, з'ясовується причина зіткнення.
"На даний момент не можна виключати, що аварія сталася через помилку", - зазначив прес-секретар Чеських залізниць Петро Штяглавскій.
Нагадаємо, в травні 2018 року на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали не менше 14 людей.
Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2016 року в Чехії біля Карлових Вар сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, у результаті чого постраждали семеро людей.