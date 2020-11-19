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У Чехії продовжили режим надзвичайного стану

Автор: Роман Тверденко

В Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня. Колишній термін обмежень закінчувався в п'ятницю.

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Про це повідомляє Czech Radio.

У ході більш ніж восьмигодинного обговорення в парламенті влада підкреслила, що ситуація із захворюваністю коронавірусом поліпшується і це є саме наслідком повернутих у жовтні жорстких обмежень.

Зазначалося, що для поліпшення ситуації й далі необхідно залишити карантинні заходи в поточному вигляді, а про повернення до нормального життя поки говорити складно. Обмеження спілкування і пересування людей у громадських місцях будуть також дуже важливі в передріздвяний період.

Після рекордних показників в 14-15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу в кінці жовтня-на початку листопада, у Чехії статистика пішла на спад. В останні кілька днів в добу фіксують менше шести тисяч випадків. Всього в країні за період пандемії було 475 284 випадків зараження, 6740 осіб померли.

Нагадаємо, Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були введені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Чехія віднесла Україну до країн "червоної зони". Українці по прибуттю в країну повинні заповнити форму прибуття, здати ПЛР-тест або пройти карантин.

Прогноз погоди
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