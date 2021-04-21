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У Чехії масштабна спецоперація: затримали причетних до боїв проти України на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

Національний центр з боротьби з організованою злочинністю при кримінальній поліції та слідчій службі Чехії провів масштабну спецоперацію. Затримали підозрюваних у боях проти України на Донбасі або у плануванні чи організації таких поїздок.

Про це повідомляє чеське видання Respekt.

Чеські правоохоронці провели масштабну операцію, під час якої було затримано як мінімум п'ятьох чехів, членів воєнізованих формувань.

Сотні поліцейських взяли участь в спецоперації проти чехів, які є членами деяких воєнізованих об'єднань. Поліція підозрює затриманих у тому, що вони виїжджали воювати в Україну на стороні проросійських сепаратистів або планували або організовували такі поїздки.

"Усім цим керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі. Тих, кого вже вислав МЗС", - пише одне з видань.

Нагадаємо, Bellingcat встановило, що до вибухів на складах зброї в Чехії причетні шість співробітників ГРУ.

Влада Чехії 18 квітня заявила, що поінформувала союзників по НАТО і Європейському союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році. Це питання було розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

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