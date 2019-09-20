У Чехії двоє українців незаконно регулювали дорожній рух

Ілюстративне фото (idnes.cz)

Українцям загрожує депортація

В Чехії викрили двох громадян України, які незаконного регулювали рух транспорту на відремонтованій дорозі в районі Градец-Кралове. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.cz.

Як повідомляється, на двох регулювальників поскаржилися водії. За їх словами, працівники спеціальних жовтих жилетах не розуміли чеську мову і не могли нічого пояснити.

Перевірка співробітниками митниці виявила, що 24-річний чоловік та 23-річна жінка приїхали з України і працювали в Чехії нелегально.

"У ході перевірки співробітники митниці з'ясували, що ці люди не мають діючого дозволу на роботу, виданого чеською владою", - розповів представник митниці регіону.

Проти українців мають намір відкрити адміністративну справу. Їм загрожує депортація з Чехії.

Чеську компанію, яка найняла українців для регулювання дорожнього руху, загрожує штраф у розмірі до 10 млн чеських крон (майже 43 тис. доларів).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року після матчу Чехія-Україна зіткнення з поліцією були затримані 8 українських вболівальників. Після фінального свистка почалася бійка між українськими фанатами і поліцією чеської, за фанатів намагався заступитися тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко.

Крім того, в Польщі заарештували трьох поляків і одного громадянина України за підозрою в участі у злочинній групі, яка організовувала українцям незаконний перетин кордону з Польщею.