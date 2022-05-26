В Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" до України

Зазначається, що викраденим погрожують "таємними" в’язницями у разі відмови.

Про випадки викрадення також повідомляє й опозиційний рух 1ADAT. За його даними, в Чечні є декілька нелегальних в'язниць, в яких утримують більше сотні людей.

Правозахисна асоціація "Вайфонд" також заявила, що до них надійшли десятки скарг від жителів країни, які повідомили про примусову мобілізацію. Ба більше, серед тих кого примушують воювати проти України, є люди з інвалідністю.

"Їм та їхнім сім'ям загрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Щобільше, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які свідчить пропаганда", – зазначають у “Вайфонді”.

Як відзначив блогер Іслам Бєлокієв, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих.