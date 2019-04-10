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Чечоткін заявив про критичну ситуацію з пожежами в Україні

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 12:00
Чечоткін заявив про критичну ситуацію з пожежами в Україні
Фото: Микола Чечоткін (dsns.gov.ua)

Кількість пожеж в Україні зросла в 11 разів

В Україні спостерігається критична ситуація з пожежами у природних екосистемах. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в Україні щодня фіксується до 600 пожеж, хоча пожежонебезпечний період ще не настав.

"За три місяці кількість пожеж перевищила 13 тисяч, що в 11 разів більше ніж за аналогічний період минулого року, а їх площа зросла майже в 21 раз і становить 14 тисяч гектарів. Найбільшу кількість пожеж зафіксовано у Київській, Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Особливо тривожно, що при спалюванні сухої рослинності загинули 16 осіб", - зазначив Чечоткін.

Він також додав, що негативні тенденції посилюються і в Чорнобильській зоні відчуження, де з початку року сталося 26 пожеж з охопленням великої радіоактивно забрудненої території.

Нагадаємо, минулого тижня в Чернігівській області горіли заповідні території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.

До цього в Закарпатській області згоріли 35 гектарів військового лісництва.

 

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