Чавушоглу: ми не бачимо реалізації рішень стамбульської зустрічі України і РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі делегацій України та Росії. При цьому констатує, що деякі питання взагалі більше не піднімаються на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

За його словами, деякі питання, які віднімалися на переговорах раніше, вже не обговорюються.

"Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше. Яким буде статус регіону Крим і Донбас? Приймати рішення будуть лідери", - зазначив Чавушоглу.

Він також додав, що Туреччина не бачить реалізації результатів стамбульських переговорів Україною і Росією.