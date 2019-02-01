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Чавушоглу прибув до Одеси

Новини » Політика    01.02.2019 - 15:23
Чавушоглу прибув до Одеси
Фото: Мевлюта Чавушоглу і Павло Клімкін (twitter.com/andrii_sybiha)

Клімкін і Чавушоглу обговорять поглиблення співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах

Глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу прибув до Одеси для зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибиги.

"Розпочався візит Чавушоглу в Україні - тепла зустріч та привітання Павла Клімкіна своєму другові в аеропорту Одеси. Особливе місто, особлива атмосфера, особливі відносини", - написав він.

Чавушоглу прибув до ОдесиРаніше РБК-Україна повідомляло, що Клімкін і Чавушоглу обговорять поглиблення співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах, оборонній сфері, перспективи завершення в 2019 році переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Також сторони обговорять протидію російській агресії на Донбасі та ініціативу мирного врегулювання на Сході України.

Відзначимо, що Туреччина буде поставляти в Україну ударні безпілотники.

Нагадаємо, українська державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія "Baykar Makina" підписали договір про закупівлю ударних бпла Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

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