Чавушоглу про переговори Росії та України: є зближення щодо критичних питань

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відзначає зближення позицій з критичних питань на переговорах Росії та України. Але частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Hurriyet .

"Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні керівників", - зазначив Чавушоглу.

Він також підкреслив, що якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.

"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", - додав він.