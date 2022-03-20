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Чавушоглу про переговори Росії та України: є зближення щодо критичних питань

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відзначає зближення позицій з критичних питань на переговорах Росії та України. Але частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Hurriyet.

"Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні керівників", - зазначив Чавушоглу.

Він також підкреслив, що якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.

"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", - додав він.

Нагадаємо, до цього президент Росії Володимир Путін назвав умови для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс запропонував роль посередника припинення війни Росії проти України і провести в його країні переговори.

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Мевлют ЧавушоглуВійна Росії проти України