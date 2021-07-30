Чаус нібито знайшовся в селі на Вінниччині. НАБУ перевіряє інформацію

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі НАБУ.

Відзначимо, на початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі після того, як він протягом декількох років намагався отримати там політичний притулок, але в підсумку йому відмовили.

За версією молдавської сторони, до викрадення нібито причетні українські спецслужби. Офіційний Київ не підтверджував цю версію.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко стверджував, що Чауса могли вивезти до України на машині з дипломатичними номерами. Після цього Кишинів домагався зняття імунітету з одного з українських дипломатів.

Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. Він втік з країни після того, як у нього біля будинку викопали банки з 150 000 доларів.