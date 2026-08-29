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Не ChatGPT: пользователи выбрали лучший ИИ

14:13 29.08.2026 Сб
2 мин
Как изменилось отношение людей к алгоритмам?
aimg Ольга Завада
Apple Siri и Grok получили самые низкие оценки пользователей (фото: Pexels)

Аналитическая компания YouGov опубликовала свежее исследование удовлетворенности искусственным интеллектом. Главным сюрпризом стало лидерство Claude от Anthropic, в то время как технологические гиганты оказались позади.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет специалистов.

Кто стал аутсайдером - неожиданные выводы

В общем рейтинге удовлетворенности (Net Score) первую строчку занял Claude с результатом 56,2 балла. Ему удалось опередить Google Gemini (46,5 балла) и лидера рынка по количеству пользователей - ChatGPT от OpenAI (46,0 балла).

Средняя группа: Microsoft Copilot (37,2) и Amazon Alexa (42,6) заняли позиции внутри списка. Это относительно низкий показатель, ввиду масштаба разработчиков.

Аутсайдеры: на дне топ-10 оказались чат-бот Grok от Илона Маска и голосовой помощник Apple Siri, показатели которых свидетельствуют о самом высоком уровне разочарования среди опрошенных.

Отмечается, что опрос оценивает именно качество опыта попробовавших инструмент, а не общую популярность или простоту доступа.

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Феномен Claude и падение рейтинга ChatGPT

Самый интересный пласт данных демонстрирует разрыв между опытом активных пользователей и опытом тех, кто перестал пользоваться инструментами.

Схема удовлетворенности ИИ для действующих и бывших пользователей (источник: YouGov)

Claude получил самый высокий результат среди бывших пользователей (21,8 балла) и второй показатель среди нынешних (74,5 балла).

Аналитики заключили, что даже после смены инструмента пользователи сохраняют положительное впечатление о продукте Anthropic.

Для других популярных сервисов характерен колоссальный разрыв в восприятии:

У ChatGPT удовлетворенность среди активных пользователей достигает 66,6 балла, но среди бывших резко падает - 2.9 балла (разница в 63,7 пункта).

Похожая ситуация у DeepSeek (разрыв 62,5 пункта).

Самый отрицательный отрыв демонстрирует Grok: рейтинг удовлетворенности среди его бывших пользователей упал до отрицательной отметки -4,7 балла .

Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что специализированные инструменты, такие как Claude, требуют сознательного выбора, в то время как массовые продукты привлекают более широкую аудиторию, у которой после тестирования чаще возникает разочарование.

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