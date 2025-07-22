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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Времени осталось мало: Свириденко назвала главную задачу на посту премьера

Автор: Александр Белоус

Главной целью нового правительства Украины будет наращивание внутреннего производства оружия в качестве страховки от риска потери внешней помощи. Однако окно возможностей "будет очень коротким".

Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

"Наша задача - добиться результатов по большинству направлений в очень сжатые сроки", - заявила Свириденко, сменившая Дениса Шмыгаля, чей пятилетний срок стал рекордным для Украины.

Она заявила, что намерена "достичь чего-то за ближайшие пару месяцев".

Новый премьер-министр заявила, что также планирует в ближайшие дни провести удаленную беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она активно работала над сделкой по добыче полезных ископаемых Украины, чтобы обсудить возможную финансовую помощь.

Новый Кабинет министров также будет стремиться к сотрудничеству с США в закупках вооружений, включая системы ПВО Patriot, и совместном производстве беспилотников.

Свириденко отметила, что это может включать строительство в США заводов по производству беспилотных летательных аппаратов.

"Идея в том, что мы действительно сильная нация - я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля битвы для испытания технологий", - сказала премьер.

Новое правительство

Как отмечает Bloomberg, перестановки в кабинете министров, проведенные Владимиром Зеленским на прошлой неделе, стали частью усилий по назначению сторонников президента Украины, которые потенциально могут завоевать расположение президента США Дональда Трампа.

Свириденко вступила в должность через 11 недель после того, как ее команда в Министерстве экономики заключила соглашение с Вашингтоном о доступе к природным ресурсам Украины.

Напомним, новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине может понадобиться новая программа с МВФ, поскольку конца войны с Россией не видно.

Ранее в Минфине заявили, что Украина получила гарантии помощи от партнеров на 2026-2027 годы на 37,4 млрд долларов, включая финансирование по ERA loans за счет российских активов. Украине нужно еще такая же сумма - 37,4 млрд долларов.

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Война в Украине