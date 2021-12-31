Приватних газодобувачів зобов'язали продавати 20% газу на біржі
Кабінет міністрів зобов'язав приватні компанії, які видобувають газ в Україні, продавати 20% газу на біржі. Постанова буде діяти до 30 квітня 2022 рок та не стосується НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 грудня 2021 р. № 1433.
Згідно з документом, газ повинен продаватися на товарній біржі "Українська енергетична біржа" для реалізації обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року становитиме 24%.