Приватна школа AISU. Чому нам не страшний карантин

У школі AISU вчаться діти батьків, які подорожують світом, у тому числі європейськими країнами, тому ми розуміємо масштаб ризиків і спокійно сприймаємо рішення КМДА про перехід на карантин і підтримуємо його. Більше того, вважаємо, що в приватних школах він необхідний більше, ніж у державних.

Ми організували інтерактивне дистанційне навчання. Далеко не кожна школа, навіть приватна, готова сьогодні навчати дистанційно, але в AISU великий досвід саме в такому форматі. До того ж наш директор Людмила Іванова була керівником державного проекту з дистанційного навчання.

Діяльність учнів координують класні керівники, психолог і адміністрація школи. Кожен учитель адаптував свою програму і свої проекти під онлайн-формат, і діти навчаються з дому в режимі скайп-конференції відразу з усім класом. Окрім того учні отримують індивідуальні консультації.

Ми підготували програму дистанційного навчання і для наших дошкільнят. Їх батьки і няні щодня отримують спеціальні рекомендації і завдання, щоб зробити кожен день дитини цікавим і насиченим. Продовжують роботу комунікативні курси і клуби. Зокрема клуб "Дебати", де діти удосконалюють комунікативні навички, креативне і критичне мислення. У розкладі роботи учнів є й медичні хвилинки.

Для нас важливо забезпечити дітей не стандартними вправами з підручника, а підібрати такі завдання, щоб зацікавити у їх виконанні, поліпшити ті навички, які знадобляться учням у подальшій реалізації себе. Ми очікуємо неймовірні відео, цікаві розробки та креативні ідеї за результатами освоєння навчального матеріалу в цей період.

Разом з тим ми сподіваємося, що карантин не триватиме довше визначених термінів, і скоро діти повернуться до звичайного формату навчання.

Нагадуємо, що в AISU триває набір учнів на наступний рік, і до 1 квітня діє знижка 40%.

Більше інформації - на сайті школи https://aisu.school

За адресою: Київ, вулиця Драгоманова, 1в

Або за телефонами:

+38 (067) 350 25 02

+38 (050) 344 00 44

+38 (044) 333 88 14