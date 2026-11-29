Открытие частичного экспорта газа не привело к выравниванию внутренних цен с европейскими: украинский ресурс и дальше торгуется примерно вдвое дешевле, чем в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

По материалу Delo, действующая квота убирает лишь часть избыточного предложения на коммерческом рынке. Поэтому даже после запуска экспорта значительный ценовой разрыв с Европой сохраняется. Петренко отмечает, что быстрое восстановление промышленного спроса в ближайшее время не ожидается, поскольку перезапуск крупных предприятий является длительным процессом. "Рисков значительного удорожания мы не видим", - подчеркнул он.

Ранее Delo подсчитало, что при сценарии увеличения разрешенной доли экспорта до 30% частной добычи Украина могла бы получать около 0,8 млрд. евро валютной выручки за экспортный сезон.

По оценке издания такая квота дала бы возможность реализовывать за границу около 0,95 млрд кубометров газа в год.