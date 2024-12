Доля корейцев всего до 2%. Что дают России войска КНДР и есть ли эффект на фронте

Содержание

Как КНДР втягивалась в российско-украинскую войну

Северокорейский режим Ким Чен Ына с самого начала поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Спустя несколько месяцев официальный Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном.

Еще в 2022 году истощение запасов вынудило Москву обратиться за помощью. За это время, по некоторым оценкам, были поставлены не менее 5 млн артиллерийских снарядов, баллистические ракеты ближнего радиуса, артиллерийские орудия, пулеметы и другое оружие. Впервые противник применил северокорейскую баллистику для ударов по Украине в конце 2023 - начале 2024 года.

В июне 2024-го КНДР заявила о планах отправить военных для инженерных работ в оккупированных районах Донецкой области. В том же месяце в ходе визита Владимира Путина стороны заключили договор о стратегическом партнерстве. В августе на фоне Курской операции украинских Сил обороны Северная Корея выразила готовность поддержать Россию.

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне заключили договоро о стратегическом партнерстве (kremlin.ru)

Позже стало известно о незначительном присутствии военных КНДР в Донецкой области. Это было связано с тем, что большое количество поставленных боеприпасов были плохого качества. А уже в октябре сообщалось о формировании батальона для участия в боевых действиях в Курской области.

"Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии", - заявил в середине октября президент Украины Владимир Зеленский.

Западные медиа со ссылкой на источники также писали, что на обучение в Россию прибыли северокорейские летчики. Но основную угрозу представляют сухопутные силы. По данным украинкой стороны, их численность оценивается в 11-12 тысяч человек.

В начале ноября северокорейские войска вступили в первые бои с Силами обороны Украины. С тех пор в сети появляются кадры с ликвидированными бойцами. На днях сообщалось о первом попавшем в плен северокорейце, но сегодня стало известно, что в плен его взяли тяжело раненным и он умер.

"По предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области превышает уже 3 тысячи человек", - сообщил Зеленский ранее на этой неделе.

Как пишет The New York Times, за миллионы снарядов, гаубицы, баллистические ракеты и системы залпового огня Путин мог заплатить до 5,5 млрд долларов. Еще за счет поддержки отправки личного состава КНДР может зарабатывать до 600 млн долларов в год, при том что весь ее официальный экспорт за прошлый год составил 330 млн долларов. Кроме того, режим Кима получает нефть, продовольствие и необходимые ему ракетные технологии. И серьезно рассчитывает на российскую поддержку в будущем.

По мнению американских разведывательных служб, идея развернуть северокорейские войска на территории России принадлежит Ким Чен Ыну, а Путин ее охотно поддержал.

Какое оружие поставляет КНДР России

Со времен Корейской войны и тесных контактов с СССР Северная Корея получила много военных технологий, на основе которых развивала свой ВПК и производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм. Эти боеприпасы совместимы с артиллерией, которую использует Россия против Украины. Северокорейские запасы оцениваются в миллионы или даже десятки миллионов снарядов. Это огромные объемы, которые превосходят потенциал поставок Украине из стран ЕС.

С конца 2023 года Россия начала использовать баллистику малой дальности KN-23 и KN-24 (очень приблизительные аналоги "Искандер-М" и ATACMS). Вероятно, Северная Корея передала около сотни таких ракет.

Фото: северокорейская баллистика впервые была применена в боевых условиях на российско-украинской войне (kcna.kp)

В ноябре Россия получила мощные полсотни 170-мм самоходных гаубиц М1989 Koksan. Они бьют на 35-45 км и призваны улучшить эффективность контрбатарейной борьбы против САУ PzH 2000 или CAESAR на вооружении ВСУ. Кроме того, получила также 20 единиц 240-мм РСЗО "Юче 100" (аналог советских "Ураганов").

По данным украинской разведки, главной угрозой являются именно артиллерийские установки, а не пехота. "Речь о САУ Koksan, которые россияне используют на разных участках фронта, а также по мирным прифронтовым населенным пунктам. Но можно сказать, что артиллерию везут в использование не корейцев, а россиян. Корейцы нужны как мясо", - отметил неназванный представитель ГУР в комментарии одному из украинских изданий.

Номенклатура северокорейской военной поддержки может оказаться еще шире. И очевидно, что список того, что получает Россия, не является исчерпывающим как по разнообразию, так и по количеству. Южнокорейская разведка предупреждает, что в ближайшее время КНДР может предоставить свои ударные дроны.

Украинский портал Defense Express обратил внимание на видео из Тюменской области, на котором был зафиксирован эшелон с пусковыми установками для баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2 (KN-15) с дальностью до 2000 км. И Северная Корея может стремиться проверить эту ракету прямо на поле боя, допускают аналитики.

Как военные из КНДР воюют против Украины

Подкрепление из нескольких тысяч военных из КНДР помогает россиянам наступать в Курской области. Насколько сильно - вопрос, но по состоянию на середину декабря их активно задействуют в штурмовых операциях к северу, западу и востоку от города Суджа, который остается под украинским контролем.

"Их используют без техники как пехоту. Сейчас они не готовы к противостоянию дронам, поэтому несут значительные потери. Похоже, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании БПЛА. А это говорит о том, что для россиян жизнь корейцев не имеет ценности", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, тактика следующая: командование накапливает кндр-овцев в посадках, после чего гонит на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно. Задача - пробежать между ударами Сил обороны Украины и попытаться занять те или иные позиции. "Относительно их качественных способностей: пехотинцы, которые упражняются с советским оружием и бегут вперед. Недооценивать врага не следует, но он умирает и не стоит верить в страшилки", - добавил Коваленко.

На войне северокорейские бойцы ведут себя дерзко и безрассудно. Об этом говорят российские пленные, эксклюзивные кадры допроса которых получило РБК-Украина. Их готовят отдельно от россиян, уделяя больше внимание практике. А на линии боевого столкновения размещают в отдельных блиндажах. В штурмы их бросают первыми, они вызывают огонь на себя, а российские солдаты наступают за их спинами. Один из пленных оккупантов рассказал, что северокорейцы - "люди без головы, им наплевать, куда идти".

Военные из Северной Кореи промыты пропагандой. Они условно никогда не видели смартфонов и свободных СМИ, поэтому вряд ли сработает украинская пропаганда из серии "бросай оружие, переходи к нам". "Они далеко от своей родины и не готовы оставить единственный "островок безопасности", - объясняет военный эксперт Павел Нарожный.

Если исходить из цифры в 11 тысяч, то это примерно две общевойсковые бригады. Причем не было никаких сведений о том, чтобы с собой они привезли танки, БТР и так далее.

"Командовать ими приехали три генерала. Один из них был ранен во время нашего удара Storm Shadow. Три генерала на две бригады - это очень много. И свидетельствует о том, что приехали туда они учиться", - отметил собеседник.

По его словам, основная задача северокорейских войск - получить опыт реальных боевых действий в современной войне. Эффективность же в боях на данном этапе - очень малая. В том числе из-за языкового барьера.

"По сообщениям российских военкоров, у них один переводчик на 50-100 человек. То есть, если взять два взвода пехоты, один идет с переводчиком, второй - без. Как так можно воевать? Не понимая, что происходит на поле боя, не располагая информацией от БПЛА и других источников разведки? Как воевать в таком формате, у меня понимания ноль", - рассказал Нарожный в беседе с РБК-Украина.

Встречается мнение, что корейские войска якобы "спасают" российское наступление в Курской области. Однако эксперт с ним не согласен. По его словам, с учетом потерь 7-8 тысяч солдат без опыта войны с дронами, плотной артиллерией и минными полями могут оказывать какое-то давление, но отнюдь не решающее. Тем более что ситуация там относительно стабильна, а украинские силы отступили не из-за сильного давления, а для того, чтобы занять лучшие позиции для обороны и сформировать буфер шириной в 1,5 км.

"Эти 1,5 км врагу нужно пробежать, чтобы дойти до наших посадок. А сделать это под постоянным огнем практически нереально. Когда выходит по 30-40 человек на открытый участок - это мишень, которую положат даже не дронщики или артиллерия, их положат пулеметчики. Да, корейцы научатся. Это только первая волна, они получат опыт и тогда, возможно, станут эффективными. Но пока они на уровне обычной пехоты, возможно, чуть более мотивированная", - добавил Нарожный.

Что если бы не было солдат КНДР в Курской области?

На середину декабря в Курской области Украина потеряла контроль примерно над половиной территорий, которые занимала в августе. Как пишет The Economist, неудачи начались в конце сентября, когда элитные подразделения Сил обороны сменили другие, менее закаленные в боях.

Изначально в Курской области наступали хорошо подготовленные бригады Десантно-штурмовых войск.

"Когда мы заходили, то прошли как нож сквозь масло, очень глубоко и так растянулись, что в тылах на занятой территории пришлось делать логистические базы. После началась зачистка тылов, противник перегруппировался и начал атаковать, а вместо первых бригад завели другие, для того, чтобы держать оборону. И они до сих по ее держат, просто отошли на более удобные рубежи. Поэтому роли корейцев в российском наступлении точно не было", - объяснил Нарожный.

По большому счету присутствие более 10 тысяч военных из КНДР кардинально ничего не изменила. Как ничего не изменилось бы и без них. По оценкам украинской стороны, на оккупированных территориях и в Курской области действуют в общей сложности от 550 до 600 тысяч вражеских солдат. "Получается, доля корейцев всего до 2%. Как эти 2% могут на что-то повлиять?", - задается вопросом эксперт.

Единственный вариант - пройти крещение войной по аналогии с "вагнеровцами".

"Когда они только появились, это были просто зеки. Их никто не считал, бросали в бесчисленные штурмы и примерно 80-90% погибли. Но 10-20% получили опыт, их хорошо вооружили, и они стали хорошей ударной силой. Если корейцы пройдут это "горнило", то тоже могут стать ударной силой. Их генералы тоже научатся, вернутся домой, проведут какие-то учения и тогда следующая волна, которая приедет на войну, может оказаться гораздо мощнее", - подчеркивает Нарожный.

При подготовке использовались: публикации The New York Times, Financial Times, The Economist, заявления президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, комментарий военного эксперта Павла Нарожного.