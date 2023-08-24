Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордного уровня, - SWIFT

Доллар был ведущей валютой по количеству транзакций, за ним следовали евро - 24,42%, британский фунт - 7,63%, японская иена - 3,51% и китайский юань - 3,06%.

Глобальные банки используют SWIFT, или Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, для общения друг с другом и облегчения межбанковских валютных сделок.

Информация, которую собирает SWIFT, - например, около 200 млн подтверждений валютных сделок ежегодно - дает представление о глобальных потоках с тех пор, как консорциум начал их собирать в 2010 году.

Хотя данные SWIFT не охватывают весь валютный рынок, они подтверждают идею о том, что роль доллара в международных финансах остается стабильной - даже несмотря на то, что появляются некоторые усилия по большей диверсификации, например, со стороны бедных и неразвитых стран БРИКС.

Увеличение доли доллара в транзакциях SWIFT в значительной степени происходит за счет евро, доля которого достигла пика в 46% в 2012 году. В прошлом месяце доля европейской единой валюты в сделках была самой низкой за всю историю наблюдений.

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Данные SWIFT также показывают рост частоты транзакций, связанных с юанем, поскольку китайская валюта постепенно становится все более вовлеченной в глобальные валютные потоки. В июле, во второй раз за всю историю, более 3% инструкций, отправленных через SWIFT, были связаны с юанями, тогда как в 2010 году этот показатель составлял примерно 0,03%.

Попытки БРИКС ослабить роль доллара

Как сообщало РБК-Украина, лидеры крупнейших стран третьего мира БРИКС сосредоточат внимание на способах снижения зависимости от доллара во время саммита в Йоханнесбурге.

Отметим, доля валют стран БРИКС в мировом масштабе ничтожна. По данным МВФ, в долларах США хранится 60% мировых валютных резервов. Это меньше, чем примерно 70% в 2000 году, но все же намного выше, чем у любого конкурента. Следующим идет евро (около 20%), за ним следуют иена и британский фунт.

Через семь лет после того, как Международный валютный фонд добавил юань в свою корзину резервных валют, на его долю приходится очень незначительная доля - 2,6%.