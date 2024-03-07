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Часть земель Чернобыльского заповедника передадут пограничникам: в чем причина

Фото: часть земель Чернобыльского заповедника передадут пограничникам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть земель Чернобыльского заповедника возле границы отдадут пограничникам. Там обустроят оборонительные укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что общая потребность землеотвода вдоль границы составляет более 23 тысяч гектаров. Более 2 тысяч гектаров - это земли природно-заповедного фонда, которые отдадут военным частям Государственной пограничной службы.

Пограничники будут проводить строительство, обустройство и удержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций на этих территориях.

Как отмечается, уже подготовлен проект указа президента Украины об изменении границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В настоящее время документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти.

В МВД добавляют, что пограничникам в постоянное пользование предоставляются земельные участки шириной 30-50 метров вдоль границы на суше и по берегу украинской части реки, озера и другого водоема. У границы с Россией и Беларусью ширина такого участка до двух километров.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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