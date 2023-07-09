Часть Украины снова накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине переменная облачность.

В юго-восточных и восточных областях умеренные, местами кратковременные дожди и грозы.

При этом на остальной территории без осадков. Только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, в южной части и восточных областях 18-22°. Днем 22-27°, на Закарпатье и в Одесской области местами 28-30°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. По всей стране, кроме западных и северных областей местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°, по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Непогода в Украине

7 июля Киев второй день подряд накрыл мощный ливень. В некоторых районах затопило улицы так, что автомобили оказались наполовину покрытые водой.

Из-за непогоды спасатели были вынуждены освобождать людей из подтопленных подвалов.

В тот же день в Ивано-Франковске из-за резкого поднятия уровня воды обрушилась часть пешеходного моста.

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