Часть Украины подмочит дождь: синоптики дали прогноз погоды

Погода в Украине сегодня, 20 декабря, будет облачной с прояснениями. В части областей ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, небольшой дождь днем ожидается на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Карпатах возможен снег.
Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы до 17-22 м/с.
Столбики термометров днем покажут +3 +8 градусов, в центральных, южных областях и в Крыму +9 +14 градусов. Ночью температура воздуха будет от +4 до -1.
В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем +4 +6 градусов, а ночью от 0 до +2.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украину вернулась нестабильная погода. После снега и мороза пришли оттепель, дождь и потепление.
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