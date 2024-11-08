Часть Украины накроют небольшие дожди: прогноз погоды на завтра

В Украине установился антициклон. Он принес стабильную погоду почти без осадков на ближайшие дни.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

9 ноября ожидаются незначительные дожди только на юге страны, тогда как в остальных областях сохранится сухая погода.

Антициклон способствует формированию туманов во многих регионах, которые утром могут несколько ограничивать видимость. В то же время, в некоторых областях прогнозируют облачность, а иногда даже солнечную погоду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7°C, без сильных заморозков. Небольшой «минус» возможен лишь в ночь на воскресенье в западных регионах. Дневная температура 9-го и 10-го ноября составит +4...+7°C, на юге и в Закарпатье - до +8...+12°C, что создаст приятные условия для пребывания на улице.

Погода в Киеве

В Киеве сохранится сухая погода. Однако возможны туманы, которые будут снижать видимость в утренние и вечерние часы. Температура в Киеве ночью будет в пределах +3...+5°C, а днем поднимется до +5...+8°C.