Часть Украины накроют небольшие дожди: прогноз погоды на завтра
В Украине установился антициклон. Он принес стабильную погоду почти без осадков на ближайшие дни.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
9 ноября ожидаются незначительные дожди только на юге страны, тогда как в остальных областях сохранится сухая погода.
Антициклон способствует формированию туманов во многих регионах, которые утром могут несколько ограничивать видимость. В то же время, в некоторых областях прогнозируют облачность, а иногда даже солнечную погоду.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7°C, без сильных заморозков. Небольшой «минус» возможен лишь в ночь на воскресенье в западных регионах. Дневная температура 9-го и 10-го ноября составит +4...+7°C, на юге и в Закарпатье - до +8...+12°C, что создаст приятные условия для пребывания на улице.
Погода в Киеве
В Киеве сохранится сухая погода. Однако возможны туманы, которые будут снижать видимость в утренние и вечерние часы. Температура в Киеве ночью будет в пределах +3...+5°C, а днем поднимется до +5...+8°C.
Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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