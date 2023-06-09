Часть Украины накроют дожди. Синоптики рассказали, где ждать непогоды

В ряде областей Украины в пятницу, 9 июня, ожидаются дожди и грозы. Тем не менее температура поднимется до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность.

В западных, днем местами и северных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. А в Карпатах и Закарпатье днем местами сильный дождь. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°; днем 24-29°. На западе страны и в Крыму 21-26°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части днем иногда порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области в пятницу переменная облачность.

Осадки не ожидаются, местами по области днем кратковременный дождь и гроза.

В столице температура ночью составит 15-17°, днем 27-29°. В области - ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температурные рекорды

В Киеве 5 июня зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года.

Кроме того, нынешняя весна в столице вошла в двадцатку самых теплых в истории. Средняя температура воздуха составила 10,1 градусов тепла, что на 0,7 градусов выше средних многолетних значений.

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