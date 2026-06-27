Часть Украины накроет жара, в отдельных регионах - грозовые дожди: прогноз на сегодня

Ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканской жаре и называли области, где температура может достичь +40 градусов.

Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара – температура приблизилась к +40.

Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.