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Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 7 августа, в Украине сохранится летняя комфортная температура. Однако местами ожидаются дожди.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Завтра в течение дня ожидается +24...+29 градусов, в южных регионах - +28...+31 градус. Ночи будут прохладнее: +14...+18 градусов, а в Карпатах - +10...+14 градусов. 

Дожди завтра пройдут местами на севере, в центральных областях, а вечером - в Харьковской области. На остальной территории значительных осадков не ожидается.

Погода в Киеве

В Киеве завтра возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем составит около +25...+26 градусов.

Когда ждать жару

Сильная жара, по предварительным прогнозам синоптика, придет с 15 августа и начнется несколько необычно - с западных областей. После этого она распространится на центр, север, юг и восток Украины.

Напомним, 22 июля синоптики зафиксировали рекордные среднесуточные температуры воздуха в истории. В этот день глобальная температура на Земле достигла 17,15 градуса.

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