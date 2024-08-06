Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на завтра

Завтра в течение дня ожидается +24...+29 градусов, в южных регионах - +28...+31 градус. Ночи будут прохладнее: +14...+18 градусов, а в Карпатах - +10...+14 градусов.

Дожди завтра пройдут местами на севере, в центральных областях, а вечером - в Харьковской области. На остальной территории значительных осадков не ожидается.

Погода в Киеве

В Киеве завтра возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем составит около +25...+26 градусов.

Когда ждать жару

Сильная жара, по предварительным прогнозам синоптика, придет с 15 августа и начнется несколько необычно - с западных областей. После этого она распространится на центр, север, юг и восток Украины.