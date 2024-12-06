Часть Чернобыльской зоны передадут пограничникам: что известно

Ситуация в районе Чернобыльской зоны

Во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, оккупанты вторглись в Украину из Беларуси через Чернобыльскую зону.

Но уже в первых числах апреля 2022 года Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в Чернобыльской зоне, которую 31 марта оставили российские оккупанты.

На данный момент украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. Правоохранители постоянно усиливают оборону в Чернобыльской зоне и контролируют ситуацию.

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