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В части Украины удержится настоящее майское тепло: прогноз погоды на завтра

Четверг 02 мая 2024 11:50
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В части Украины удержится настоящее майское тепло: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 мая, в Украине ожидается снижение температуры воздуха. Однако в нескольких регионах страны будет настоящее майское тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха составит +16 +19 градусов. Однако на юге и западе будет +20 +25 градусов.

Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Дожди в Украине 3-го мая маловероятны.

При этом в субботу, 4 мая, в Украине будет сухой и свежий приятный воздух, ожидается +15 +20 градусов.

На Пасху ночью будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а на востоке +2 +5 градусов. Днем 5-го мая потеплеет до +18 +24 градусов, на западе и севере местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков.

После 7-го мая в большинстве областей Украины будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12 +18 градусов.

В части Украины удержится настоящее майское тепло: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киеве завтра - без осадков. Тепло несколько сбавит обороты, днем в пятницу предполагается около +19 градусов.

Погода в мае

По прогнозу Укргидрометцентра, метеорологическое лето придет в Украину уже в начале мая.

Также предполагается, что май будет теплее обычного: в большинстве регионов средняя температура воздуха будет превышать норму на 1-2 градуса.

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