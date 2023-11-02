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В части Одессы ночью не будет света и воды: где и в какие часы

Фото: в Одессе ночью не будет света и воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 3 ноября микрорайон Черемушки Хаджибейского района Одессы останется без света из-за ремонтных работ. Также в части города не будет воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК Одесские электросети.

"3 ноября с 00:00 до 05:00 будет обесточен микрорайон Черемушки Хаджибейского района города Одессы. Отключение света будет происходить по требованию коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" для безопасности их специалистов. Они будут производить замену аварийной опоры", - говорится в сообщении.

Проверить отключение по вашему адресу можно в чат-боте Viber и Telegram или на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия".

По этой же причине с 00:10 до 6:00 не будет воды в Киевском и Хаджибейском районах, а также в Лиманке, Красном хуторе, "Радужном", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" и ЖКУ "Таирово".

В Приморском районе возможно понижение давления.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что они могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

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