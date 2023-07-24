В части Одессы экстренные отключения света: причина

В части Киевского и Хаджибейского районов Одессы проходят экстренные из-за аварийной ситуации на объекте другой энергокомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"По команде "Укрэнерго" в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения. Причина - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свет вернут после распоряжения от НЭК "Укрэнерго".

Ситуация в Одессе

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, во время вчерашней атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.