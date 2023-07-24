ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В части Одессы экстренные отключения света: причина

Новина українською →
Одесса, Понедельник 24 июля 2023 11:03
В части Одессы экстренные отключения света: причина Фото: в части Одессы экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В части Киевского и Хаджибейского районов Одессы проходят экстренные из-за аварийной ситуации на объекте другой энергокомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения. Причина - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свет вернут после распоряжения от НЭК "Укрэнерго".

Ситуация в Одессе

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, во время вчерашней атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году