RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В части областей Украины сегодня не будут выключать свет: список

Фото: в части областей Украины сегодня не будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 7 января, в части областей было решено не отключать свет.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Винница и область

По данным Винницкого горсовета, 7 января ограничения по свету при условии отсутствия ударов по энергетики не планируются.

"Ограничения на потребление электроэнергии 7 января сняты", - говорится в сообщении.

Запорожье и область

Как сообщили в ОАО "Запорожьеоблэнерго", "Укрэнерго" не внедрило ограничение энергопотребления для Запорожской области 7 января.

В связи с этим на завтра стабилизационных почасовых отключений не запланировано.

"Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения стабилизационных отключений, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Черкассы и область

По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть.

"Но в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – вы уже знаете, что делать: максимально экономить электроэнергию", – рассказал в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сумы и область

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", 7 января отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируются.

Как сообщалось, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вимкнення світла