В части областей Украины сегодня не будут выключать свет: список

Винница и область

По данным Винницкого горсовета, 7 января ограничения по свету при условии отсутствия ударов по энергетики не планируются.

"Ограничения на потребление электроэнергии 7 января сняты", - говорится в сообщении.

Запорожье и область

Как сообщили в ОАО "Запорожьеоблэнерго", "Укрэнерго" не внедрило ограничение энергопотребления для Запорожской области 7 января.

В связи с этим на завтра стабилизационных почасовых отключений не запланировано.

"Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения стабилизационных отключений, об этом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Черкассы и область

По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть.

"Но в случае ухудшения ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – вы уже знаете, что делать: максимально экономить электроэнергию", – рассказал в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сумы и область

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", 7 января отключения электроэнергии по графикам по Сумской области не планируются.