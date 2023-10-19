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В части областей Украины штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Фото: в части областей Украины штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 20 октября, ухудшится. В части областей нашей страны было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра в южных, центральных и восточных областях будут шквалы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах - шквалы до 20-25 м/с.

Кроме того, Закарпатье накроют дожди. Синоптики предупреждают о сильных осадках.

Из-за непогоды синоптики объявили в центре, на юге и востоке Украины штормовое предупреждение и установили первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Украине

В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последнюю неделю столбики термометров показывают от +5 до +19 градусов днем, а ночью в некоторых областях заморозках.

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.

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